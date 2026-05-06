事の重大性片山さつき財務相が、日銀総裁と三菱UFJ、三井住友、みずほの三大銀行のトップに対して、緊急呼び出しをかけた。4月24日だったが、異例中の異例、よほどの事態であるということだ。その16日前の4月7日（ワシントンDC現地時間）、ベッセント財務長官が米主要金融機関の代表者を集め、金融ネットワークが重大な危険に見舞われる恐れありとして、対策を協議した。それにならったわけだ。発端は、4月7日にアンソロピックの最