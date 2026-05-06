"戦後最大の疑獄"と呼ばれたロッキード事件の発覚から今年で50年が経つ。なぜ田中角栄元首相は逮捕されたのか。もし、事件がなければ日本はどうなっていたのか。【表】田中角栄氏が金脈問題で首相辞任を表明したのは1974年11月26日ロッキード事件「関連年表」「田中さんは総理復帰の意欲を強く持っていた」角栄の国家ビジョンをまとめた『日本列島改造論』の執筆者の1人として知られる小長啓一・元通産事務次官（95才）は、角