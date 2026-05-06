あなたはどんな意味かわかりますか？「梨の礫（なしのつぶて）」、どんな意味かわかりますか？気になる正解は…気になる正解は…「便りや連絡をしても、返事や反応が全くない状態」という意味です。「梨」と「（連絡が）無し」とが掛けられた慣用句で、投げた石ころ（礫）は返ってこないという状況から、「返事がない」という意味に発展しました。例文としては、「何度も連絡をしているが、梨の礫で困っている」「兄は家を出て行っ