今日6日のゴールデンウィーク最終日も、行楽日和の所が多いでしょう。東北や北海道の最高気温は前日より大幅に高い所もあり、東北の内陸部では25℃以上の夏日が続出しそうです。沖縄は梅雨前線の影響で警報級の大雨になるおそれがあり、落雷や突風にもご注意ください。広く行楽日和北海道は強風に注意今日6日は高気圧に緩やかに覆われて、広い範囲で晴れるでしょう。九州北部から北陸、東北、北海道は日差しがたっぷり届きそうで