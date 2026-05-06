歌手・野口五郎（７０）の最新ショットが公開された。ギタリストの押尾コータローが６日までにインスタグラムを更新し、「野口五郎さん（＠ｇｏｒｏｎｏｇｕｃｈｉ＿ｏｆｆｉｃｉａｌ）のライブに行ってきました！「ＧＯＲＯＮＯＧＵＣＨＩＴｉｍｅｌｅｓｓＳｏｎｇｓ〜ｏｖｅｒｓｅａｓｐｒｏｄｕｃｔ〜ＣＯＴＴＯＮＣＬＵＢで５／１〜５／５の５Ｄａｙｓ」と野口の公演に足を運んだことを報告。「五郎さんの歌