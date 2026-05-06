◆米大リーグレイズ―ブルージェイズ（５日、米フロリダ州タンパ＝トロピカーナフィールド）ブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）が５日（日本時間６日）、敵地・レイズ戦に「３番・三塁」で先発出場。２試合ぶりの１０号アーチでメジャー１年目での２ケタ本塁打到達に期待がかかる。この日は主砲ゲレロが休養日のため、岡本が初めて３番に入った。３番起用は巨人時代の２５年９月２日のヤクルト戦（京セラＤ）以来。岡本