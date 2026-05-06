GWあけは、学校でも職場でも「行きたくない」「行けない」という人が増えるという。2026年4月23日、株式会社アルバトロスが管理する「モームリ」という退職代行サービス募集を再開した。そしてそのXでは4月30日までに44件の退職確定案件があるとポストしている。2025年10月に発表した厚生労働省の最新の発表を見ると、就職後1年目の大学卒就職者は2025年が10.1％、2024年は11.0％、2023年12.1％、2022年12.3％、2021年10.6％だった