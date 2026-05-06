国内最大級の海運会社にして、世界有数の総合物流企業グループでもある日本郵船。クルーズ客船「飛鳥」でもおなじみの同社だが、三菱グループに属しており、しかも三菱グループの源流であることを知る人は少ないだろう。『教養としての三菱・三井・住友』の著者、山川清弘氏が、日本郵船と三菱グループの意外な歴史をひもとく。坂本龍馬から始まる大河ドラマ日本郵船は、郵便事業を手がける「日本郵便」（いわゆる郵便局）と名前が