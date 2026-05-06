ピックアップトラックとシボレー・コルベットC3引き続き、私の従兄の笹本眞太郎氏が撮影した、50年前のカナダ、バンクーバーの街角のクルマ達を紹介したいと思う。【画像】モノクロ写真で蘇る名車たち！50年前のカナダ旅行で見た街角のクルマ（後編）全11枚こちらは、古い教会のような建物を背に、ステップサイドベッドのカスタムされたピックアップトラックと、シボレー・コルベットC3が写っている。ピックアップトラックとシ