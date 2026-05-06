WHO＝世界保健機関は、大西洋を航行中のクルーズ船での「ハンタウイルス」について、「ヒトからヒトへ感染している可能性がある」として、ウイルスの解析を進めていると明らかにしました。WHOの会見「とても密接な接触がある人たち、つまり、夫婦や同じ客室にいた人たちの間では、ある程度ヒトからヒトへの感染が起きている可能性があると考えています」WHOは5日、大西洋を航行中のクルーズ船で「ハンタウイルス」がヒトからヒトへ