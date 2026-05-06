アメリカのルビオ国務長官は来週、予定される米中首脳会談で、台湾問題が議題になるとの見通しを示しました。アメリカルビオ国務長官「台湾問題は議題になるだろう。中国側がこの問題について、我々の立場を理解していることは分かっている。我々も中国側の立場を理解している」ルビオ国務長官は5日、来週、中国の北京で予定されているトランプ大統領と習近平国家主席の米中首脳会談で、台湾問題が議題になるとの見通しを示しま