スペイン保健省は、ハンタウイルスの集団感染の疑いが出ているクルーズ船をカナリア諸島で受け入れる方針を示しました。スペイン保健省は5日、呼吸器疾患や腎機能障害などを起こす「ハンタウイルス」の集団感染の疑いが出ているクルーズ船、「MVホンディウス号」をカナリア諸島で受け入れると発表しました。到着後に医療チームが乗客と乗員に対し、適切な検査と治療を行ったうえで、各国への帰国手続きを進めるということです。大