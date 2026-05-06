建築コストや土地価格が高騰する都心一等地。この過酷な市場で生き残れるのは、最新設備を詰め込んだ家ではなく、時間とともに価値が深まる「情緒的価値」を備えた不動産であると著者は語ります。本記事では、柳澤寿志子氏の著書『富裕層を魅了する 東京一等地不動産』（星野書房）より一部を抜粋・再編集して、富裕層が興味を示す「経年によって魅力を増す不動産の条件」を解説します。“新品”がピークではない…経年によって価