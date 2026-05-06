プロ野球セ・リーグは5日、3試合が行われました。3連敗中の巨人は2位ヤクルトと対決。序盤無安打に抑え込まれた巨人打線は、4回に四球でチャンスを作ると、大城卓三選手が3ランを放ち先制します。ヤクルトは吉村貢司郎投手が8回を投げきり2安打と好投し、打線も2点を返しますが、あと1点及ばず。巨人が接戦を制し、4試合ぶりの白星を挙げました。4位DeNAは5位広島を本拠地に迎えると、3点リードの8回に3番手レイノルズ投手が2失点