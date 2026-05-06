◇プロ野球セ・リーグ 巨人 3-2 ヤクルト（5日、東京ドーム）巨人の大勢投手が、ヤクルト戦で1点リードの場面で登板し、完璧なリリーフを見せました。4月26日以来の登板となった大勢投手は1点リードの8回に登板。1イニングを2奪三振、無失点の投球を披露し、試合後には「無事投げられたのでよかった」と話しました。前のカードの甲子園球場での阪神戦は帯同しなかった大勢投手。自身の状態について「状態は痛いところもないので、