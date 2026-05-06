こちらの懐中時計は、太平洋戦争で「ビルマ」現在のミャンマーに出兵し、命を落とした福岡県飯塚市出身の男性が身につけていました。この懐中時計が去年12月、80年の時を経て奇跡的に息子の元に戻りました。 【遺骨は戻らず】 ■小山英機さん（83）「父が戻ってきたような感じで、偶然も偶然ですね。」さびついた時計を見つめながら父への思いを語るのは、福岡県飯塚市の小山英機さん（83）です。英機さんの父、正人