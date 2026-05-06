女優の山谷花純（２９）が撮影ショットを披露した。６日までに自身のインスタグラムで「２ｎｄ写真集『遠距離、現在此。』イベントチケット受付中」と報告。キャミソールでピースサインをするオフショットをアップ。フォロワーは「素敵！」「花純さんめちゃめちゃ綺麗」「べっぴん」と絶賛した。山谷はＮＨＫ朝の連続テレビ小説「おひさま」（２０１１年）「あまちゃん」（１３年）「らんまん」（２３年）や今年の「ばけばけ