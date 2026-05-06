フジテレビアナウンサー生田竜聖が４日付で自身のインスタグラムを更新。フジテレビ系「めざましテレビ」で共演するアナウンサーたちでお出かけした様子を公開した。「４人でお出かけしました！良き日でした明日も、がんばれます！」と投稿。フジテレビアナウンサーの軽部真一、井上清華、伊藤利尋とともに笑顔の集合写真を披露した。この投稿に「ＴＶ以外でのＳｈｏｔ嬉しすぎ」「素敵♥めざましファミリー」「プラ