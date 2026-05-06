「この世は弱肉強食でしょ？」プロポーズ直前のカップルを略奪した肉食系女子・ルナ。しかし、新人のぶりっこアンリが職場に現れた時、運命の歯車が動き始めました。果たして、ルナとアンリの関係は…どうなっていくのでしょうか…。>>【まんが】ぶりっこアンリ(ウーマンエキサイト編集部)