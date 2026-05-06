アメリカのトランプ政権が始めたホルムズ海峡での船舶の退避支援について、政権の高官がイラン側に事前に通知していたと報道されました。アメリカのニュースサイト「アクシオス」によりますと、トランプ政権の高官はホルムズ海峡での船舶の退避を支援する「プロジェクト・フリーダム」について、4日の開始に先立ってイラン側に実施を通知し、妨害しないよう伝えました。トランプ政権としてはホルムズ海峡でイラン側との衝突が起こ