2010年頃に外食業界でハワイブームが起きてから約16年。今その人気が再燃し「第2次ハワイブーム」が起きているワケとは？【写真を見る】ハワイの有名店が続々上陸「第2次ハワイブーム」なぜ今？【THE TIME,】 ワイキキの人気店が初上陸ワイキキに本店がある人気のカフェが3月、日本に初上陸。『goofy coffee+diner』（横浜市）は、ハワイアングルメを楽しむ人で大賑わいです。中でも人気なのは、香ばしく焼いたエビにハワイ定