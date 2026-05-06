二階堂高嗣（Kis-My-Ft2）、松井ケムリ（令和ロマン）、猪俣周杜（timelesz）が教育デスゲームに挑戦する『ニカゲーム』。5月6日（水）深夜の同番組では、ゲストに俳優の小手伸也、曽野舜太（M!LK）を迎えて挑んだ「AIにクイズで勝てるかな」完結編が放送される。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！AIには答えられず、人間にだけ答えられるクイズを考えて出題するというこの企画。前回、小手が文章の頭文字を繋げると答えが