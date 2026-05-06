燃料費の高騰に担い手不足など、困難に直面している漁業。それを応援する一軒の「深夜食堂」が愛知県西尾市にあります。メニューはなかなか売れない「未利用魚」。どんな味なんでしょうか。 【写真を見る】｢漁1回の燃料費は15万円｣ 売れない“未利用魚”を絶品に 午前2時に開く深夜食堂 地元漁業の救世主なるか 愛知県西尾市の一色漁港。セリも始まっていない、深夜2時に開く「食堂」があります。漁師相手ではなく、一般の