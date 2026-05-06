2026年5月3日、中国メディアの現代快報は、河南省鄭州市のレストランで提供されたサーモンの刺身が実際にはニジマスで、生食基準も満たしていなかったとして、消費者が提訴したと報じた。記事は、4月7日に鄭州のビュッフェレストラン「徳唯森環球料理」を訪れた女性客が、提供されたサーモンの刺身の食感に違和感を覚え、店側に確認したところ原材料がニジマスであることを認めた経緯を紹介した。そして、女性がオンライン予約ペー