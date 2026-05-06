アストロズのジョー・エスパーダ監督は5日(日本時間6日)のドジャース戦前に取材に応じ、相手先発の大谷翔平投手（31）攻略に意欲を見せた。前日の試合では先発・山本由伸投手（27）に対し、初回に2点を奪ったものの、6回まで5安打3点に抑えられ敗戦。それでも指揮官は「今日も似たタイプのボールがあります。早めに仕掛けたい。相手のブルペンを出させたい」とし「大谷に対しては過去にいい対応をしてきた。彼とは何度も対戦し