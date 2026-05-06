プロ野球 パ・リーグは5日、各地で3試合が行われました。首位オリックスは6位のロッテに快勝しました。打線が初回に西川龍馬選手のタイムリーなどで3点を先制。投げては新外国人のジェリー投手が7回無失点と好投し、来日初勝利を挙げました。一方、敗れたロッテは前日の完封負けに続きこの日も1得点にとどまりました。2位ソフトバンクは3位西武に逆転勝利。3点を追う3回に近藤健介選手の2ランで詰め寄り、5回に一挙4得点で試合をひ