2度の満塁機で最初は押し出し四球、次はグランドスラム。それでも勝てなかった試合がある。桜井商3年生の1980年（昭55）5月、春の奈良県大会決勝、天理高校戦だ。ひどい雨の中で強行された一戦。初回1点を先制されながら、その裏すかさず逆転し、さらに2回だった。1死満塁で回ってきた打席で押し出し四球。これが「満塁で敬遠された」という伝説になるのだが、捕手は座っていた。マウンドがすっかりぬかるんできた後半、試合