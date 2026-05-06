豊田誠佑氏は明大に進学し、1年秋からベンチ入りを果たしたが……元中日外野手の豊田誠佑氏（名古屋市中川区・居酒屋「おちょうしもん」経営）は明大で3年（1977年）春からレギュラーに定着した。いきなり、その春に東京六大学野球リーグの首位打者に輝き、主力打者としてチームに欠かせない存在になっていった。それは危機的状況を乗り越えての結果でもあった。1年（1975年）秋にベンチ入りを果たしながら腰痛に襲われて一時は