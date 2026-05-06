SNSで意気投合したママ友と初対面ランチ。育児話を期待するも、飛び出したのは踏み込みすぎている質問ばかり！？ 結局、場は微妙な空気になってしまうことに──。今回は筆者の友人から聞いた、価値観のズレが浮き彫りになるようなエピソードをご紹介します。 念願のランチ会 これは、SNSで繋がったママ3人と、ようやく実現したランチ会での出来事です。 ママになってから何気なく始めたSNS。 そこで繋がったママ