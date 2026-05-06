こどもの日の5月5日、小学生たちが大活躍しました。福岡県の久留米市鳥類センターでは、市内の小学6年生4人が一日園長に任命されました。■6年生「餌やりが好きで鳥類センターに来ることもよくあって応募しました。本当の園長みたいにしっかり働ける園長になりたいです。」一日園長は一般公募で選ばれ、中には園長になることが念願だったという子どももいました。■6年生「3回応募しているんです。4年生から。あきらめ