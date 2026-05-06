DAZN「Mission26」のインタビューで語ったイタリア・セリエAのパルマで守護神として君臨する日本代表GK鈴木彩艶。北中米ワールドカップ（W杯）シーズンでは負傷離脱も経験した。190センチの恵まれた体躯と圧倒的なキック精度を武器にする23歳は、今、何を思いピッチに立っているのか。DAZN「Mission26」のインタビュー取材で本音を語った。（取材＝DAZN、構成＝FOOTBALL ZONE編集部・小杉舞／全3回の1回目）◇◇