３月をもって「ＡＢＥＭＡＰｒｉｍｅ」の気象予報士を卒業した穂川果音が、６日までに自身のインスタグラムを更新。東京湾最大の無人島である猿島を訪れた様子を公開した。穂川は先日、場所を隠し猿島へ行った様子を投稿。フォロワーに「どこでしょう？」とクイズを出題していた。今回の投稿では「先日の写真、どこか正解している方が多くてびっくり正解は横須賀から船で１５分ほどで行ける猿島です」と書き出すと、「ジブ