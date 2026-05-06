米ドルの紙幣【ニューヨーク共同】5日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午後5時現在、前日比65銭円安ドル高の1ドル＝157円84〜94銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1688〜98ドル、184円58〜68銭。米長期金利の高止まりなどを背景に日米金利差が意識され、円売りドル買いが優勢となった。ただ日本政府、日銀による円安是正に向けた為替介入への警戒感から値動きは限られた。