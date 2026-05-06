接戦を制した。TEAM雷電の黒沢咲（連盟）が5月5日、「ZOZOTOWN Mリーグ2025-26」ファイナルシリーズの第1試合に登板。3度の効果的なアガリで、ファイナルシリーズでのチーム初勝利を決めた。【映像】ロングゲームに決着！最終盤に抜け出した黒沢咲の貴重なアガリ序盤からじりじりした展開が続いた。当試合は起家からKONAMI麻雀格闘俱楽部・高宮まり（連盟）、BEAST X・中田花奈（連盟）、EX風林火山・永井孝典（最高位戦