二階堂高嗣（Kis-My-Ft2）、松井ケムリ（令和ロマン）、猪俣周杜（timelesz）が出演する6日深夜放送のテレビ朝日系バラエティー『ニカゲーム』（深1：57）では、ゲストに俳優の小手伸也、曽野舜太（M!LK）を迎えて挑んだ「AIにクイズで勝てるかな」完結編を届ける。【写真】奇想天外な回答で翻弄する猪俣周杜AIには答えられず、人間にだけ答えられるクイズを考えて出題するというこの企画。答えられた解答者の人数分ポイントを