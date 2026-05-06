プレミアリーグの舞台で、看過できない問題が発生した。『Daily Mail』によれば、マンチェスター・シティ対エヴァートン戦で、シティのFWアントワーヌ・セメニョに対して人種差別的な暴言を浴びせたとして、71歳の男が現行犯逮捕された。周囲のサポーターや警備員の通報を受け、マージーサイド警察が迅速に対応。男は現在保釈中とされるが、試合前後を含むスタジアム周辺への立ち入りは禁止されている。エヴァートンも「いかなる差