UEFAチャンピオンズリーグ準決勝2ndレグ、アーセナルとアトレティコ・マドリードの一戦が行われた。1stレグを1-1のドローで終えていたこのカード、アーセナルは週末のフラム戦とまったく同じ、アトレティコはほぼ完全にターンオーバーするという対照的なスタメンでゲームはスタートする。苛烈なプレスと5バックの撤退を使い分け、アーセナルに持たせながらもスペースを与えないアトレティコは、アルバレスやグリーズマンのランニン