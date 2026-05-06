メルセデスの若手キミ・アントネッリが快進撃を続け、新時代の到来を感じさせる2026年シーズン。しかしその一方で、コース外では不穏な空気も漂っている。『SPORTbible』が伝えている。マックス・フェルスタッペンが今季導入の新レギュレーションに対し強い批判を展開していることを受け、元F1ドライバーのファン・パブロ・モントーヤ氏が厳罰の必要性を訴え、波紋を広げている。モントーヤ氏は『BBC』の番組内で、フェルスタッペ