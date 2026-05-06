「仲がいい会社です」は、本当に強い組織の条件でしょうか。波風を避ける空気は、ときに必要な指摘まで封じ、徐々にチームを壊していきます。SNSでビジネススキルについて情報発信を行い、総フォロワー数が37万人を超え、『コンサル時代に教わった仕事ができる上司の当たり前』の著者である「にっしー社長」こと西原亮氏に教えてもらった、誰でも「しごでき」になれる令和リーダーの基本を本記事で紹介します。「仲の良いチーム