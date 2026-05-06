アストロズのジョー・エスパーダ監督は5日(日本時間6日)のドジャース戦前に取材に応じ、右腕の疲労で負傷者リスト（IL）入りしている今井達也投手(27)について語った。同日、復帰に向けて傘下マイナーの3Aシュガーランドで2試合目の登板を予定している今井。「どういう点を見たいか」と問われた指揮官は「一番は健康。試合後に健康な状態で終えること。結果や内容はあまり見ていません。4、5回をしっかり投げてもらい、明日ど