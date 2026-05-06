読者の実体験をもとにした衝撃のエピソードを紹介！仲の良い幼馴染たちと定期的に開いている近況報告会でのこと。いつものように楽しく会話をしていると、とんでもない事実が発覚！全員がパニックに陥ってしまいます…！久しぶりに集まった幼馴染たちとの近況報告会♡私には、子どもの頃からずっと仲のいい幼馴染が2人います。社会人になってからはなかなか頻繁には会えなくなりましたが、数か月に一度は集まって、近況報告会