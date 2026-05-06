1967年ポルシェ911Sポルシェ911の高性能版として1967年モデルから追加されたのが911Sである。圧縮比を9.8:1に高め、バルブとポートの大径化と、カムプロフィールを変更するとともに鍛造ピストンを採用し、最高出力は160hpまでアップ。リアのトレッドを拡大し、5本スポークデザインのフックス製アロイホイールを装着した最初の911となる。空冷水平対向6気筒1991cc●160hp●225km/h ポルシェ（当連載は、基本的に