ロシアが発表した停戦の開始を前にウクライナ南部や東部にロシア軍による大規模な攻撃があり、各地であわせて21人が死亡しました。ウクライナ南部ザポリージャ州当局などによりますと、5日夜、ロシア軍による攻撃で、10台以上が停車していたガソリンスタンドなどが被害を受け、これまでに12人が死亡、39人がけがをしました。また東部ドネツク州やドニプロペトロウシク州などでもロシア軍の攻撃があり、ロイター通信によりますと、