NSXの思想が息づく造形のリアリティかつて「100年に一度の大変革期」と言われた自動車業界は、今やその言葉が現実のものとして定着しました。電気自動車の普及、自動運転技術の進化、そしてコネクテッド機能の高度化により、クルマは単なる移動手段から「体験を提供する空間」へと進化しています。【画像】超カッコいい！ これがホンダ斬新「“観音開きドア”セダン」の姿です！ 画像を見る！（20枚）その中で各ブランドに求