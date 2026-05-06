3試合ぶりの14号2ラン…同僚と見せた“お辞儀”が話題に【MLB】Wソックス 6ー0 エンゼルス（日本時間5日・アナハイム）ホワイトソックスの村上宗隆内野手が4日（日本時間5日）、敵地でのエンゼルス戦に「2番・一塁」で先発出場。4回に3試合ぶりとなる14号2ランを放ち、チームの勝利に貢献した。ダイヤモンドを一周した際に見せたナインとの交流にファンもほっこりしている。村上は2点リードの4回、右腕ソリアーノが投じた98.1