球団発表パドレスは5日（日本時間6日）、ロスターの変更を発表。松井裕樹投手がIL（故障者リスト）から復帰した。松井は今年3月に行われたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の日本代表「侍ジャパン」に選出されていたが、キャンプ中に左脚の内転筋を訴えて出場を辞退。開幕にも間に合わなかった。その後は3Aで実戦復帰。11試合に投げて防御率4.97だった。松井の復帰に伴い、ハートがオプション降格。また、脳震とう