【ロンドン共同】サッカーの欧州チャンピオンズリーグ（CL）は5日、ロンドンで準決勝第2戦の1試合が行われ、初優勝を目指すアーセナル（イングランド）がホームでアトレチコ・マドリード（スペイン）に1―0で勝ち、2戦合計2―1として2005〜06年シーズン以来の決勝進出を果たした。30日にブダペストで開催される決勝ではパリ・サンジェルマン（フランス）かバイエルン・ミュンヘン（ドイツ）と対戦する。アーセナルは前半終了