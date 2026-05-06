5日、東京のJR御茶ノ水駅近くの交差点で、信号無視をした軽自動車が別の車と衝突し、横転する事故がありました。軽自動車を運転していた男性の母親に話を聞きました。◇車道で横転してしまった1台の車ですが、ドアは開いていて、犬を抱いた男性の姿がありました。車内から出ようとしている瞬間でしょうか。別の動画には…目撃者「ワンちゃんがいる」周囲の人が犬の姿に気づいているようなやりとりや、男性が犬を別の人にあず