タレントの鈴木奈々が６日までにＳＮＳを更新。義理の姉と買い物へ行った様子を公開した。鈴木は自身のインスタグラムに「お兄ちゃんのお嫁さんとお買い物」と書き始めると、「スタイル良すぎる！モデル体形だねお兄ちゃんとは高校一年生の時に付き合って、結婚して２２年です！今もラブラブだよん妹の私も嬉（うれ）しいですびっくり仰天だけど、２１歳と１３歳の子供がいます」とつづった。さらにサングラスを着用し、