大分県杵築市では毎年恒例の「きつきお城まつり」が行われ城下町は多くの見物客でにぎわいました。 「きつきお城まつり」は江戸時代の城下町の風情が残る杵築市の歴史や文化を感じてもらおうと毎年、5月5日に開かれています。 恒例の武者行列には甲冑を身に付けて武将や足軽などに扮したおよそ50人が参加。昔ながらの石畳が残る酢屋の坂を下った後、街中を練り歩きました。 ◆親子 「楽しかった」「なかなかない経験なので、